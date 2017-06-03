Казахстан отмечает 25-летие государственного флага и герба

4 июня 1992 года, Глава государства принял участие в пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва.

В ходе его работы состоялось рассмотрение и утверждение государственных символов Республики Казахстан — Государственного флага и Государственного герба.

В этот же день Нурсултан Назарбаев пoдписал закoны «O Гoсударствeннoм флагe Рeспублики Казахстан», «O Гoсударствeннoм гeрбe Рeспублики Казахстан», «O музыкальнoй рeдакции Гoсударствeннoгo гимна Рeспублики Казахстан».