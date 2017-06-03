Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Путин предложил поблагодарить Трампа за "холодину" в июне
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Это казалось невозможным»: польский эксперт о «безумии» Украины
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
15:08 (мск), источник: Kapital.kz

Казахстан отмечает 25-летие государственного флага и герба

Пресс-служба Президента опубликовала архивное видео, посвященное 25-летию государственного флага и герба.

Источник: Reuters

4 июня 1992 года, Глава государства принял участие в пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва.

В ходе его работы состоялось рассмотрение и утверждение государственных символов Республики Казахстан — Государственного флага и Государственного герба.

В этот же день Нурсултан Назарбаев пoдписал закoны «O Гoсударствeннoм флагe Рeспублики Казахстан», «O Гoсударствeннoм гeрбe Рeспублики Казахстан», «O музыкальнoй рeдакции Гoсударствeннoгo гимна Рeспублики Казахстан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Запущен новый поезд Самарканд — Астана
Путин рассчитывает на проекты в Арктике с иностранным участием
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
Глава Роструда назвал самую нужную для предприятий специальность
Пентагон раскритиковал деятельность Пекина в Южно-Китайском море
Число подозреваемых по делу о теракте в Манчестере выросло до 17
В Кардиффе повторится финал Лиги чемпионов 19-летней давности
Четыре атомные подлодки ТОФ модернизируют до 2025 года
Спорт
Мечта Буффона, настоящее и прошлое Зидана. Анонс финала ЛЧ Выделяем главные интриги предстоящего финала Лиги чемпионов
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь