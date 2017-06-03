В Металлургическом районе Челябинска с 13 июня отключат горячую воду

Под третий этап опрессовки попал только Металлургический район, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

С 13 до 27 июня горячая вода будет отключена в 165 жилых домах, 31 детском саду, 18 учебных заведениях и 10 лечебных учреждениях.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше.

«В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён», — уточняют в ведомстве.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться здесь.