Видео: в Челнах выпал град, прошел смерч над Камой, а затем появилась радуга
Накануне жители Набережных Челнов могли наблюдать град, смерч и радугу.
Накануне жители Набережных Челнов могли наблюдать град, смерч и радугу.
(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали на своих страницах видео природных явлений, произошедших накануне в Челнах.
Очевидцы зафиксировали, как в одном из садоводческих товариществ выпал град, над Камой прошел более скромный, чем в Черемшанском районе смерч, а затем над городом появилась радуга.