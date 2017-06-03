Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Россия ограничит поставки мяса с ряда зарубежных предприятий
Путин допустил появление войск США на Курилах
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
10:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: в Челнах выпал град, прошел смерч над Камой, а затем появилась радуга

Накануне жители Набережных Челнов могли наблюдать град, смерч и радугу.

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали на своих страницах видео природных явлений, произошедших накануне в Челнах.

Очевидцы зафиксировали, как в одном из садоводческих товариществ выпал град, над Камой прошел более скромный, чем в Черемшанском районе смерч, а затем над городом появилась радуга.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани экстренно приземлился борт Москва – Челябинск
Путин допустил вмешательство американских хакеров в выборы в США
МО хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии
Глава Роструда назвал самую нужную для предприятий специальность
Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке на Олимпиаде-2002
Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США
После эвакуации на фестивале в Германии задержали двух человек
Россиянин Макеев помещен в одиночную камеру в тюрьме в Мексике
Спорт
Сборная России без Дзюбы, но с Мутко В пятницу нападающий сборной России Артем Дзюба пропустил утреннюю тренировку, а днем покинул Австрию. На Кубке конфедераций форвард не сыграет
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь