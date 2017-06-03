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10:43 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На двое суток в Казани будет поэтапно закрыта ул. Танковая

В связи с проведением дорожных работ изменятся схемы движения автобусов и троллейбусов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 3 июня). В Казани поэтапно будет закрыта ул. Танковая. Это связано с проведением дорожных работ.

Так, с 21.00 3 июня до 12.00 4 июня закрывается ул. Танковая, на участке от Танкового кольца до ул. Мавлютова в прямом направлении.

С 12.00 4 июня до 6.00 5 июня закрывается ул. Танковая, на участке от ул. Мавлютова до Танкового кольца.

Изменяются схемы движения автобусных маршрутов №№ 4, 5, 47, 68, 74, 74а по Высотной, ст.м. Аметьево, далее по маршрутам.

На период проведения работ будут закрыты троллейбусные маршруты №№ 8, 9, 12. Маршрут № 6 будет работать, сообщает Комитет по транспорту Казани.

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На двое суток в Казани будет поэтапно закрыта ул.Танковая
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