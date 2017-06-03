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10:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Сочи

Из Санкт-Петербурга прибыл не поезд — передвижная энциклопедия! По словам железнодорожников, и внутри вагоны поезда с приставкой эко.

Источник: ГТРК «Кубань»

В Адлер прибыл специальный поезд из Санкт-Петербурга. Состав «Северная Пальмира» посвящен Году экологии. Оформление — это рассказ о природе России и о проектах бережного отношения к ней. У каждого вагона — своя тематика. Например, «Моря и океаны», «Леса», «Арктика».

Из Санкт-Петербурга прибыл не поезд — передвижная энциклопедия! Со стен вагонов смотрят дикие кошки. Здесь же информация. Например, о том, что территорию Кавказского заповедника в Год экологии будут расширять. По словам железнодорожников, и внутри вагоны поезда с приставкой эко — в них биотуалеты и электротитаны. Из северной столицы поезд провожали торжественно, с оркестром.

Пассажиры узнали о том, что железные дороги проходят через 41 заповедник и национальный парк страны, а поезд — это один из самых экологически чистых видов транспорта.

— У нас не только Год экологии, но и особо охраняемых природных территорий. Вот здесь, на этом поезде, как раз и отображены все наши красоты, экологические красоты, которые вы, кстати, можете, используя железную дорогу увидеть, — говорит Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.

В Сочи экопоезд будет прибывать через каждые четыре дня. Идею начинать отдых на курорте знакомством с темой сохранения его природы, пассажиры считают удачной.

Весь год и в «Северной пальмире», и в других скоростных поездах дальнего следования будут показывать фильмы об экологии. На железнодорожных вокзалах откроются тематические фотовыставки.

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