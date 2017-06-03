Экопоезд «Северная Пальмира» прибыл в Сочи
Из
Из
В Адлер прибыл специальный поезд из
Из
Пассажиры узнали о том, что железные дороги проходят через 41 заповедник и национальный парк страны, а поезд — это один из самых экологически чистых видов транспорта.
— У нас не только Год экологии, но и особо охраняемых природных территорий. Вот здесь, на этом поезде, как раз и отображены все наши красоты, экологические красоты, которые вы, кстати, можете, используя железную дорогу увидеть, — говорит Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.
В Сочи экопоезд будет прибывать через каждые четыре дня. Идею начинать отдых на курорте знакомством с темой сохранения его природы, пассажиры считают удачной.
Весь год и в «Северной пальмире», и в других скоростных поездах дальнего следования будут показывать фильмы об экологии. На железнодорожных вокзалах откроются тематические фотовыставки.