Десятки жителей коммуны Бубуечь перекрыли дорогу к мусорной свалке

Местные жители жалуются на невыносимый запах со свалки. Многие опасаются за свое здоровье.

Люди говорят, что не позволят больше свозить отходы на окраину села, но в столичной мэрии другого выхода пока не видят.

«Мы больше не можем терпеть это зловоние. Будем стоять, пока вопрос не решат».

«Это невыносимо, хоть продавай дом и уезжай. Утром нельзя открыть окно, надо сидеть в запертом доме с включенным кондиционером».

«Больше половины местных жителей больны, мы боимся за детей. Нам дали разрешение на десять дней. Десять дней будем стоять здесь и днем, и ночью».

Заместитель мэра Бубуечь напоминает, что кишиневские власти пообещали закрыть свалку.

«У местной администрации и муниципалитета было соглашение, что до конца мая вывоз мусора на этот полигон прекратят. Но отходы все везут и везут», — сказал вице-мэр коммуны Бубуечь Леонид Уманец.

В управлении Autosalubritate разводят руками — выбора у них нет.

«Было принято решение прекратить вывоз мусора, но другое место еще не нашли. Единственная альтернатива на сегодняшний день — полигон в Цынцаренах», — отметил замглавы управления Autosalubritate Александр Бажура.

Местные жители намерены протестовать, пока свалку не закроют.