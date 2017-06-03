Десятки жителей коммуны Бубуечь перекрыли дорогу к мусорной свалке
Десятки жителей коммуны Бубуечь вчера снова перекрыли дорогу к свалке. Мусоровозы простояли на дороге несколько часов.
Десятки жителей коммуны Бубуечь вчера снова перекрыли дорогу к свалке. Мусоровозы простояли на дороге несколько часов.
Люди говорят, что не позволят больше свозить отходы на окраину села, но в столичной мэрии другого выхода пока не видят.
Местные жители жалуются на невыносимый запах со свалки. Многие опасаются за свое здоровье.
«Мы больше не можем терпеть это зловоние. Будем стоять, пока вопрос не решат».
«Это невыносимо, хоть продавай дом и уезжай. Утром нельзя открыть окно, надо сидеть в запертом доме с включенным кондиционером».
«Больше половины местных жителей больны, мы боимся за детей. Нам дали разрешение на десять дней. Десять дней будем стоять здесь и днем, и ночью».
Заместитель мэра Бубуечь напоминает, что кишиневские власти пообещали закрыть свалку.
«У местной администрации и муниципалитета было соглашение, что до конца мая вывоз мусора на этот полигон прекратят. Но отходы все везут и везут», — сказал
В управлении Autosalubritate разводят руками — выбора у них нет.
«Было принято решение прекратить вывоз мусора, но другое место еще не нашли. Единственная альтернатива на сегодняшний день — полигон в Цынцаренах», — отметил замглавы управления Autosalubritate Александр Бажура.
Местные жители намерены протестовать, пока свалку не закроют.