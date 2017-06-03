Симферополь отмечает 233-летие: Богатырские игры, мастер-классы, фотовыставки и ярмарки
Праздничная программа на 3 июня.
Праздничная программа на 3 июня.
В воскресенье, 4 июня крымской столице исполнится 233 года. Но праздничные мероприятия начались намного раньше. Отмечать день рождения любимого города симферопольцы начали 1 июня, и закончат аж 6 числа.
Итак, где развлечься сегодня, 3 июня.
Детский парк.
10.00 — выставка декоративно прикладного и технического творчества «Мой любимый город».
— выставка рисунков изостудии «МБУ ДО «Радуга» «Как прекрасен город мой».
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— фотовыставки «Мой Симферополь».
— благотворительная ярмарка детских поделок.
11.00 — конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мой солнечный город».
12.00 — концерт.
14. 00 — соревнования по авиамодельному спорту.
Парк им. Тренева.
10.00 — 19.00 — вернисаж рисунков и
10.00 — 19.00 — выставка комнатных цветов и декоративных растений «Цветочная симфония».
11.00 — 16.00 —
18.00 — 20.00-
Пл. Ленина.
10.30 — XII открытый фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации»;.
13.00 — 14.20 — детская концертная программа «С Днем рождения, любимый город»;.
14.30 — 16.00 — концертная программа победителей городского фестиваля хореографического искусства «Танцующая весна-2017»;.
16.00 — 17.00 — концертная программа «Поющая столица»;.
17.20 — 18.00 — концертная программа
19.00 — 20.30 — концерт солистов оперы Мариинского театра Владимира Самсонова, Эдема Умерова и Виктора Коротича;.
20.30 — 21.30 — выступление народного музыкального проекта современной патриотической песни «Крым-Россия. Навсегда!».
Парк им. Гагарина.
11.00 — программа «Экстрим — канаты «Активация»;.
— открытые городские соревнования «II Симферопольская регата»;.
— фестиваль летающих тарелок (Фрисби-Фестиваль).
— выступление выпускников города Симферополя — призеров фестиваля «Крымский вальс — 2017».
Ботанический парк КФУ.
12.00 — 14.00 — Концерт классической музыки преподавателей и обучающихся школ искусств.
Перекресток улиц Пушкина и Горького.
18.00 — открытый турнир «Богатырь Крыма». Зрители увидят невероятное действие. Силачи по очереди сдвинут с места легковое авто весом в 3 тонны. На выполнение задания дается всего одна минута, протащить машину нужно на 20 метров.
Не менее интересное задание — поднять гигантскую гантель весом в 90 килограмм, сделают ее специально под заказ. И это еще не все. Участников ждут такие упражнения, как «Прогулка лесоруба» со снарядом весом в 240 и 280 килограмм, кантовка большой покрышки 300 и 400 килограмм, «Подъем «Оси Аполлона», тяга становая и многое другое.
Напомним, 4 июня на площади Ленина в Симферополе выступит Вячеслав Бутусов и Родион Газманов и Сергей Куприк из группы «Лесоповал».