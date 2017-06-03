Симферополь отмечает 233-летие: Богатырские игры, мастер-классы, фотовыставки и ярмарки

В воскресенье, 4 июня крымской столице исполнится 233 года. Но праздничные мероприятия начались намного раньше. Отмечать день рождения любимого города симферопольцы начали 1 июня, и закончат аж 6 числа.

Итак, где развлечься сегодня, 3 июня.

Детский парк.

10.00 — выставка декоративно прикладного и технического творчества «Мой любимый город».

— выставка рисунков изостудии «МБУ ДО «Радуга» «Как прекрасен город мой».

— мастер-классы по изобразительному творчеству «Изготовление корабликов», «Волшебный мир оригами», аквагрим.

— фотовыставки «Мой Симферополь».

— благотворительная ярмарка детских поделок.

11.00 — конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мой солнечный город».

12.00 — концерт.

14. 00 — соревнования по авиамодельному спорту.

Парк им. Тренева.

10.00 — 19.00 — вернисаж рисунков и декоративно-прикладных работ «Смотрю влюбленными глазами на город мой родной».

10.00 — 19.00 — выставка комнатных цветов и декоративных растений «Цветочная симфония».

11.00 — 16.00 — мастер-класс для детей и молодежи по рисованию и графике «Город глазами детей».

18.00 — 20.00- танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро».

Пл. Ленина.

10.30 — XII открытый фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации»;.

13.00 — 14.20 — детская концертная программа «С Днем рождения, любимый город»;.

14.30 — 16.00 — концертная программа победителей городского фестиваля хореографического искусства «Танцующая весна-2017»;.

16.00 — 17.00 — концертная программа «Поющая столица»;.

17.20 — 18.00 — концертная программа профессионально-художественного эстрадно-духового оркестра (Биг Бэнд) «Симферопольский джаз»;.

19.00 — 20.30 — концерт солистов оперы Мариинского театра Владимира Самсонова, Эдема Умерова и Виктора Коротича;.

20.30 — 21.30 — выступление народного музыкального проекта современной патриотической песни «Крым-Россия. Навсегда!».

Парк им. Гагарина.

11.00 — программа «Экстрим — канаты «Активация»;.

— открытые городские соревнования «II Симферопольская регата»;.

— фестиваль летающих тарелок (Фрисби-Фестиваль).

— выступление выпускников города Симферополя — призеров фестиваля «Крымский вальс — 2017».

Ботанический парк КФУ.

12.00 — 14.00 — Концерт классической музыки преподавателей и обучающихся школ искусств.

Перекресток улиц Пушкина и Горького.

18.00 — открытый турнир «Богатырь Крыма». Зрители увидят невероятное действие. Силачи по очереди сдвинут с места легковое авто весом в 3 тонны. На выполнение задания дается всего одна минута, протащить машину нужно на 20 метров.

Не менее интересное задание — поднять гигантскую гантель весом в 90 килограмм, сделают ее специально под заказ. И это еще не все. Участников ждут такие упражнения, как «Прогулка лесоруба» со снарядом весом в 240 и 280 килограмм, кантовка большой покрышки 300 и 400 килограмм, «Подъем «Оси Аполлона», тяга становая и многое другое.

Напомним, 4 июня на площади Ленина в Симферополе выступит Вячеслав Бутусов и Родион Газманов и Сергей Куприк из группы «Лесоповал».