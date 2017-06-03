На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется до 50 млрд рублей

При том, что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд рублей.

«Много это или мало — очевидно, немного. 50 млрд рублей — это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца “Викрамадитья” (в прошлом — “Адмирал Флота Советского Союза Горшков”) для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», — напомнил собеседник агентства.

По его данным, на предстоящей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой «дорожной карты» ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».

Ранее сообщалось, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.

В феврале корабельная авианесущая ударная группа Северного флота вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.