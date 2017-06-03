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14:14 (мск), источник: Интерфакс

На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется до 50 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» Северного флота планируется выделить до 50 млрд рублей, сообщил в субботу «Интерфаксу» собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"
При том, что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд рублей.
Собеседник агентства

«Много это или мало — очевидно, немного. 50 млрд рублей — это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца “Викрамадитья” (в прошлом — “Адмирал Флота Советского Союза Горшков”) для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», — напомнил собеседник агентства.

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По его данным, на предстоящей неделе заинтересованные ведомства определят практическое наполнение принятой «дорожной карты» ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова».

Ранее сообщалось, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.

В феврале корабельная авианесущая ударная группа Северного флота вернулась в Североморск из Средиземного моря. В составе группы были, в частности, авианосец «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Палубная авиация «Адмирала Кузнецова» была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.

Комментарии
7
Юрий Жданов
Владимир Владимирович, а где взять деньги. Дмитрий Анатольевич сказал, что денег нет.
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Владимир *****
Деньги есть...НО.не для всех...
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Александр Сергеевич
Очевидно же, надо, что то еще прихватизировать\распродать\разбазарить...
других источников нет и не смогли создать за 17лет монархии.
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