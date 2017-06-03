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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 4 июня

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5−10 м/с.

Источник: БЕЛТА

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 4 июня в отдельных районах на востоке Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5−10 м/с.

Ночная минимальная температура воздуха составит 2−8 градусов выше нуля, по восточной половине на почве в отдельных районах прогнозируются заморозки до минус 2.

Днем воздух прогреется до 17−23 градусов, по юго-западу ожидается 24−26 градусов тепла.

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