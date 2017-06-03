Ночные заморозки ожидаются на востоке Беларуси 4 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в ночь на 4 июня в отдельных районах на востоке Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный 5−10 м/с.