В Янтарном закончили оборудовать второй пляж

В Янтарном завершилось оборудование второго пляжа, расположенного у спуска от отеля «Шлосс». Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

«Сегодня закончили подготовку второго пляжа в Янтарном. У спуска от Шлосса. Оборудован по тому же стандарту, что и пляж с Голубым флагом», — написал в социальной сети Заливатский и добавил, что у пляжа появилось также еще одно кафе.