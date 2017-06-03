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12:21 (мск), источник: Новый Калининград

В Янтарном закончили оборудовать второй пляж

Он расположен у спуска от отеля «Шлосс».

В Янтарном завершилось оборудование второго пляжа, расположенного у спуска от отеля «Шлосс». Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

«Сегодня закончили подготовку второго пляжа в Янтарном. У спуска от Шлосса. Оборудован по тому же стандарту, что и пляж с Голубым флагом», — написал в социальной сети Заливатский и добавил, что у пляжа появилось также еще одно кафе.

«Голубой флаг», который вновь получил пляж у шахты «Анна», уже прибыл в Янтарный спецпочтой, добавляет сити-менеджер. Установить его должны в субботу.

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