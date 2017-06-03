Жители Калининграда жалуются на трёхсменный график строительных работ на Острове

Жители Острова обращаются в мэрию с жалобами на трёхсменный график работ на двух мостах. Об этом сообщил глава Калининграда Александр Ярошук во время выезда на объект в пятницу, 2 июня.

Люди жалуются, что работы идут круглосуточно. Конечно, это немного мешает. Тем более и по субботам строят, и по воскресеньям. Но другого выхода нет. Нужно как можно скорее открывать объекты, — сказал Ярошук.

Благодаря трёхсменному графику проведения работ власти рассчитывают открыть техническое движение по мостам на Остров к 1 октября. При этом представители подрядчика озвучивают более поздние сроки, подчёркивая, что сделают всё возможное для ускорения темпов. В настоящее время на объектах занято по 120−130 человек.

По условиям контракта Высокий мост вместе с тоннелем, соединяющим Рыбную деревню и набережную Ветеранов, должны сдать в декабре 2017 года, а Деревянноый мост — в январе 2018-го.