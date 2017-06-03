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16:28 (мск), источник: УНИАН

Львовянин с ДЦП покорил на спецколяске Говерлу

Иван Маслюк вместе со своими друзьями из г. Сосновка Львовской области покорил самую высокую точку Украины — гору Говерлу.

Поскольку у парня детский церебральный паралич, совершил он это с помощью специальной инвалидной коляски La Joelette. Об этом LB.ua рассказал один из участников инициативы — Александр Луцик.

«Когда мы путешествовали по Франции, мы встретились с организацией, которая помогает людям с инвалидностью активно проводить время на специальных колясках. Для нас это стало прозрением. И мы решили делать то же самое в Украине. Нам кажется несправедливым, что людей с инвалидностью в Украине закрывают в специальных интернатах, родители стесняются своих детей, да и в обществе не воспринимают их или боятся», — сообщил Луцик.

В первую поездку на Говерлу отправились 7 человек, 5 из которых помогали нести коляску с Иваном Маслюком. Следующая поездка планируется через пару недель. Всего летом команда осуществит более 10 выездов в горы. Среди путешествующих будут необязательно только люди с инвалидностью: проект задумывался как инклюзивный.

«Необязательно ждать нашей следующей поездки. Если сформируется команда, которая захочет приобщить к поездке человека с инвалидностью, мы готовы будем дать им для этого специальную коляску. Инженеры продумали ее почти идеально: там есть специальные амортизаторы, подголовники, возможность нескольким людям поднимать ее. Мы хотим, чтобы она служила для активных поездок тем, кто в ней нуждается», — сказал Александр Луцик.

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