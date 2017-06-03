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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

Названы самые чистые и грязные регионы России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам весны 2017 года. Об этом сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, в рейтинге представлены все 85 субъектов федерации. При анализе учитывались факторы: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и ответственность власти, активность общественных организаций.

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Самым экологически чистым регионом этой весной стала Тамбовская область.

На втором месте — Республика Алтай, а на третьем — Алтайский край. Москва оказалась на седьмой позиции, а Санкт-Петербург — на восьмой.

Наиболее грязным регионом вновь признали Челябинскую область (85 место). Второй с конца стала Свердловская области, а за ней Ленинградская и Московская.

Ранее появился экологический рейтинг регионов по итогам зимы.

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