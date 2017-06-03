Названы самые чистые и грязные регионы России
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам весны 2017 года. Об этом сообщает RT.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов России» по итогам весны 2017 года. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, в рейтинге представлены все 85 субъектов федерации. При анализе учитывались факторы: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и ответственность власти, активность общественных организаций.
На втором месте — Республика Алтай, а на третьем — Алтайский край. Москва оказалась на седьмой позиции, а
Наиболее грязным регионом вновь признали Челябинскую область (85 место). Второй с конца стала Свердловская области, а за ней Ленинградская и Московская.
Ранее появился экологический рейтинг регионов по итогам зимы.