Названы самые чистые и грязные регионы России

Как отмечается, в рейтинге представлены все 85 субъектов федерации. При анализе учитывались факторы: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и ответственность власти, активность общественных организаций.

На втором месте — Республика Алтай, а на третьем — Алтайский край. Москва оказалась на седьмой позиции, а Санкт-Петербург — на восьмой.

Наиболее грязным регионом вновь признали Челябинскую область (85 место). Второй с конца стала Свердловская области, а за ней Ленинградская и Московская.

Ранее появился экологический рейтинг регионов по итогам зимы.