Парк миниатюр открылся в Калининграде
В парке «Южный» открыли первый в своем роде Парк миниатюр. Здесь представлены точные копии объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность нашей страны.
В парке «Южный» открыли первый в своем роде Парк миниатюр. Здесь представлены точные копии объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность нашей страны.
Это — Пермский Краеведческий музей, Храм на Крови из Екатеринбурга, Петрозаводские Кижи, Николаевские Триумфальные ворота из Владивостока, Стела воинской славы из
Пока представлено 9 композиций в рамках проекта «История в архитектуре». В планах создателей проекта показать калининградцам максимальное количество регионов и их исторических объектов.
Помимо экспозиций на территории парка предусмотрена зона отдыха. Также запланировано открытие летнего кафе и детской игровой площадки.