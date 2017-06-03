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12:54 (мск), источник: Вести - Калининград

Парк миниатюр открылся в Калининграде

В парке «Южный» открыли первый в своем роде Парк миниатюр. Здесь представлены точные копии объектов, представляющих архитектурную и историческую ценность нашей страны.

Это — Пермский Краеведческий музей, Храм на Крови из Екатеринбурга, Петрозаводские Кижи, Николаевские Триумфальные ворота из Владивостока, Стела воинской славы из Петропавловска-Камчатского, Замок «Ласточкино гнездо» из Крыма, дом Костерина из Уфы, Спасский Староярмарочный собор из Нижнего Новгорода и Московские Триумфальные ворота из Иркутска.

Пока представлено 9 композиций в рамках проекта «История в архитектуре». В планах создателей проекта показать калининградцам максимальное количество регионов и их исторических объектов.

Помимо экспозиций на территории парка предусмотрена зона отдыха. Также запланировано открытие летнего кафе и детской игровой площадки.

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