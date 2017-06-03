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13:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Швейцария направила 600 тонн гумпомощи в Донбасс

Согласно информации, через контрольный пункт «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию последовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Швейцарское посольство направило 600 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса, проживающих на неподконтрольной Киеву территории.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

«Через контрольный пункт “Новотроицкое” на выезд на неконтролируемую территорию последовали 30 грузовых автомобилей от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз общим весом около 600 тонн», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщала, что миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила в Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольных Киеву территорий.

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