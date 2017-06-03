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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил писателя Даниила Гранина

СТРЕЛЬНА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил писателя Даниила Гранина государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Источник: РИА Новости

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный человек».

Зал стоя приветствовал писателя аплодисментами.

Вручая премию, Путин напомнил, что Гранин был инициатором создания первого в СССР общества милосердия в Ленинграде.

«А сейчас в этом движении участвуют десятки тысяч человек», — сказал президент.

В своих произведениях, по словам Путина, Гранин много размышлял о нравственном и моральном развитии общества, обращая самое пристальное внимание на такие качества человека, как честность и порядочность.

За выдающиеся достижения вам присуждается государственная премия России. Спасибо вам большое за все! Поздравляю.
Владимир Путин
Президент РФ

«Одна из фраз — ключевых, как я считаю — звучит примерно так: совесть — это малое представительство Бога. Это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает о том, что в основе нашей жизни, бытия должны лежать ценности», — добавил Путин.

Позже пресс-служба Кремля прислала текст указа о присуждении премии Гранину.

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«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Герману (Гранину) Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю», — говорится в документе.

Госпремия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившим широкое общественное признание в России.

Размер госпремии составляет 5 миллионов рублей. За прошедшие годы лауреатами премии становились патриарх московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, а также экс-президент Франции Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

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