Путин наградил писателя Даниила Гранина

Даниил Гранин является признанным классиком русской литературы. Печататься начал с 1949 года. Среди его работ — романы «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный человек».

Вручая премию, Путин напомнил, что Гранин был инициатором создания первого в СССР общества милосердия в Ленинграде.

Вручая премию, Путин напомнил, что Гранин был инициатором создания первого в СССР общества милосердия в Ленинграде.

В своих произведениях, по словам Путина, Гранин много размышлял о нравственном и моральном развитии общества, обращая самое пристальное внимание на такие качества человека, как честность и порядочность.

«А сейчас в этом движении участвуют десятки тысяч человек», — сказал президент.

За выдающиеся достижения вам присуждается государственная премия России. Спасибо вам большое за все! Поздравляю.

Позже пресс-служба Кремля прислала текст указа о присуждении премии Гранину.

«Одна из фраз — ключевых, как я считаю — звучит примерно так: совесть — это малое представительство Бога. Это действительно магистральная мысль, которая всегда напоминает о том, что в основе нашей жизни, бытия должны лежать ценности», — добавил Путин.

«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2016 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Герману (Гранину) Даниилу Александровичу, писателю, общественному деятелю», — говорится в документе.

Госпремия присуждается с 2006 года лицам, ведущим просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей, консолидации общества и получившим широкое общественное признание в России.