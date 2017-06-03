1 сентября с Западного в центр Ростова запустят электричку

Подвоз жителей ЗЖМ и Военведа в центр будет осуществляться утром и вечером. Для реализации этого вопроса министерство транспорта Ростовской области и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» подписали дополнительное соглашение.

Напомним, проект «Городская электричка» стартовал в марте 2016 года. Поначалу загруженность вагона не превышала 50 человек за рейс. Сегодня этот показатель достигает 380 пассажиров.