Сухой фонтан и огород. Как изменят воронежский «Танаис» и Советскую площадь

2 июня в рамках десятого архитектурного форума «Зодчество VRN» состоялось открытое заседание регионального градостроительного совета при правительстве Воронежской области, на котором были презентованы концепции реконструкции Советской площади и парка «Танаис».

Советская площадь.

Проект реконструкции Советской площади разработан воронежскими архитекторами совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка».

Советская площадь входит в большой кольцевой пеший маршрут, который планируется реконструировать к 2022 году. И именно Советская площадь является пилотным проектом в рамках большой концепции. На форуме «Зодчество VRN» наработки по Советской площади представил архитектор проекта Роман Пупавцев.

В основе концепции лежит функциональное зонирование. На Советской площади появятся разные виды рекреаций, отвечающие запросам разных групп населения. Условно площадь можно разделить на несколько зон: зона перед Воронежским концертным залом, зона перед Покровским собором, детская площадка, ресторанная зона, зона фонтана. Планируется создание сухого фонтана, который станет сердцем территории. Конструкция предполагает размещение форсунок под мощением, что делает такой фонтан безопасным и создает ощущение, что струи воды бьют прямо из-под земли.

Учитывая, что ансамбль Советской площади исторически сложился, авторы проекта стремились дополнительно его подчеркнуть. Визуально выделить функциональные зоны и сами архитектурные объекты поможет мощение, для которого будет использоваться монохромная плитка.

Большое внимание уделено озеленению территории. На площади появится черемуха, яблони, рябина. Все это, как отметил Роман Пупавцев, будет способствовать повышению акустического и микроклиматического комфорта.

Работа над проектом Советской площади подразумевала работу и с близлежащей территорией, с дорожной сетью. Например, на ряде участков сузили ширину проезжих полос с 4 до 3,5 метров. Такое решение позволяет включить в проект велодорожки, а также сделать комфортные тротуары. Кроме того, на улице Орджоникидзе появится безопасный пешеходный переход.

Планируется, что Советскую площадь закроют на реконструкцию сразу после Платоновского фестиваля искусств.

Парк «Танаис».

Свои проекты по реконструкции парка «Танаис» властям предложили пять команд. Победителем было объявлено воронежское архитектурное бюро Insight, с концепцией которого и познакомились воронежцы на форуме «Зодчество VRN». Реализацию проекта реконструкции Танаиса предложено разбить на два этапа.

В прошлом году в парке была проведена реконструкция центральной аллеи, однако значительная часть территории так и осталась нетронутой. В ходе исследования командой Insight было выявлено отсутствие целостного восприятия пространства, функциональная перенасыщенность центральной аллеи.

В соответствии с паспортом парка в нем есть несколько зон: входная зона, зона аттракционов и зона рекреации. Такое деление было решено сохранить. Особое внимание будет уделено дендросоставу, который необходимо оздоровить.

Концепция реконструкции подразумевает расширение центральной площади, создание сухого фонтана, устройство клумб. В западной и восточной части появятся детские площадки, спортивная зона. В парке также будет устроен ручей, садовая аллея, будет разбит городской огород, где все желающие смогут сажать плодовые культуры.

Авторы проекта также подразумевают прокладку новых пешеходных дорожек. Кроме того, в парке появится и велодорожка, которая будет включена в общую систему городских велодорожек.

Учитывая разнообразие активностей, которые могут реализовываться в парке, предусмотрены различные типы покрытия. Украсит парк разноуровневое освещение.

Большое внимание в проекте уделено тому, чтобы сделать парк доступным для маломобильных групп населения.