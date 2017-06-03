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12:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Мальчик, упавший с 3-го этажа в Кемерово, вылез из окна на спор с братом

9-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Мальчик, выпавший из окна третьего этажа общежития по Ленинградскому проспекту в Кемерово, пытался выполнить трюк на спор с братом, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Перед инцидентом в квартире мальчик был вместе с братом-близнецом, мать ушла на работу, а бабушка, которая должна была присмотреть за детьми, еще не пришла.

Ребята поспорили, сможет ли кто-то из них спуститься из окна на землю по стене. Упавший ребенок вызвался попробовать первым, но сорвался почти сразу и упал на бетонный козырек подъезда, а затем скатился по нему на асфальт.

Семья пострадавшего благополучная, на учете не состояла.

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Она вызвана на ближайшее заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет решение о наказании женщины.

Между тем с начала года в Кемеровской области зарегистрировали уже 7 случаев падения детей из окон.

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