Мальчик, упавший с 3-го этажа в Кемерово, вылез из окна на спор с братом
9-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести.
9-летний ребенок получил травмы различной степени тяжести.
Мальчик, выпавший из окна третьего этажа общежития по Ленинградскому проспекту в Кемерово, пытался выполнить трюк на спор с братом, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Перед инцидентом в квартире мальчик был вместе с
Ребята поспорили, сможет ли
Семья пострадавшего благополучная, на учете не состояла.
В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Она вызвана на ближайшее заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая примет решение о наказании женщины.
Между тем с начала года в Кемеровской области зарегистрировали уже 7 случаев падения детей из окон.