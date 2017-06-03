В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

Пятьсот мероприятий пройдет за эти четыре дня на различных площадках, на самой Красной площади, в ГУМе, а вообще принимают участие в работе фестиваля 400 издательств — это и крупные федеральные издательства, и столичные издательства, и региональные, и подавляющая их часть являются членами российского книжного союза.

Как отметил президент российского книжного союза Сергей Степашин, многие поставили крест на бумажных книгах в пользу интернета, электронных книг, однако сегодня этот период прошел, книга возвращается в магазины и становится более доступной.

«Хотелось бы, чтобы книга вернулась в дом, чтобы в каждой квартире, большая она или маленькая, после реновации в Москве они, наверно, будут все огромные, появился наконец-то хороший книжный шкаф с книгами», — подчеркнул он.

После официальной части на сцене выступил Государственный академический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Впервые фестиваль «Книги России» прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — «Красная площадь». В этот раз на 12 площадках состоится 500 событий, соберется порядка 400 издательств со всей России, свои книги презентуют издатели из Белоруссии.