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13:07 (мск), источник: РИА Новости

В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский открыл книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.

Источник: РИА Новости
Пятьсот мероприятий пройдет за эти четыре дня на различных площадках, на самой Красной площади, в ГУМе, а вообще принимают участие в работе фестиваля 400 издательств — это и крупные федеральные издательства, и столичные издательства, и региональные, и подавляющая их часть являются членами российского книжного союза.
Михаил Сеславинский
Глава Роспечати

Как отметил президент российского книжного союза Сергей Степашин, многие поставили крест на бумажных книгах в пользу интернета, электронных книг, однако сегодня этот период прошел, книга возвращается в магазины и становится более доступной.

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«Хотелось бы, чтобы книга вернулась в дом, чтобы в каждой квартире, большая она или маленькая, после реновации в Москве они, наверно, будут все огромные, появился наконец-то хороший книжный шкаф с книгами», — подчеркнул он.

После официальной части на сцене выступил Государственный академический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Впервые фестиваль «Книги России» прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — «Красная площадь». В этот раз на 12 площадках состоится 500 событий, соберется порядка 400 издательств со всей России, свои книги презентуют издатели из Белоруссии.

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