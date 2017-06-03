Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Готовившего покушение на Путина россиянина ранил "журналист"
Мошенники без ведома граждан переводят пенсионные сбережения
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
15:57 (мск), источник: Volga News

В воскресенье в Самарской области ожидается гроза и сильный ветер

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 4 июня в Самарской области ожидается облачность с прояснениями, ночью в большинстве районов и днем местами кратковременный дождь, местами гроза, слабый град.

Источник: AP 2017

Ветер северо-западный, западный 7−12 м/с, при грозе порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°С, днем +12,+17°С. В Самаре ночью +4, +6°С, днем +13, +15°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:
в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В конце лета начнется перевод рельсов к ветке до "Самара Арены"
Путин рассчитывает на проекты в Арктике с иностранным участием
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
Глава Роструда назвал самую нужную для предприятий специальность
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Число подозреваемых по делу о теракте в Манчестере выросло до 17
При взрывах в Кабуле погибли 18 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Мечта Буффона, настоящее и прошлое Зидана. Анонс финала ЛЧ Выделяем главные интриги предстоящего финала Лиги чемпионов
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь