СМИ рассказали о семейной паре, которая вырастила собственный тропический лес
Семейная пара в Индии потратила 26 лет, чтобы превратить заброшенные земли в тропический лес, населенный редкими и исчезающими видами животных.
Семейная пара в Индии потратила 26 лет, чтобы превратить заброшенные земли в тропический лес, населенный редкими и исчезающими видами животных.
Памела Гейл Малхотра и ее муж, Анил Малхотра, создали заповедник Sai — единственный частный заповедник дикой природы в Индии. Основанный в 1991 году, сейчас лес раскинулся более чем на 121 га. Он является домом для 200 с лишним исчезающих представителей флоры и фауны, среди них — бенгальский тигр и азиатский слон, пишет Bored Panda.
«Когда мы впервые пришли сюда, большинство земель, которые были проданы нам, были заброшены, — рассказывает Памела в интервью Great Big Story. — Заброшенные рисовые поля, кофейные и кардамоновые плантации. Произошло сильное обезлесение. И потребовалось много, много внимания, и времени, и энергии, и лет, чтобы восстановить лес».
Индийский округ Кодагу, где расположен рукотворный заповедник, пережил резкое снижение лесистости — с 86% в 1970 году до 16% сегодня. Памела объяснила, что это имеет катастрофические последствия для распределения осадков и водоснабжения не только в этом районе, но по всей южной Индии.
Теперь благодаря усилиям супружеской пары появился лес, в котором животные могут найти укрытие. При этом животные помогают поддерживать здоровье леса. «Мы оба испытываем огромную радость, когда ходим по заповеднику», — рассказывает Памела, которая не представляет, что может доставить большее счастье, чем видеть такие результаты своих трудов.
«Я помню, как мы шли по этим местам и не слышали ничего, кроме звуков собственных шагов. Теперь лес живет, он наполнен разнообразными звуками», — говорит Памела.
(Видео на английском языке).
«Моя Планета» рассказывала о другой индийской супружеской паре, которая посвятила свою жизнь восстановлению лесов. Саалумарада Тиммакка и ее муж Шри Биккала Чиккайя из Карнатаки, что на юге Индии, оказались бездетными. Свою родительскую заботу они отдали деревьям, о которых они заботились как о детях. Супруг не дожил до наших дней, а возраст Саалумарады перевалил за сотню. Теперь она носит титул «матери деревьев» и пользуется почетом у местных жителей.