Жители Астаны пожаловались на высокие цены на сельхозярмарке

Руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области заявил, что все претензии стоит обращать к акимату столицы, ведь цены были заранее согласованны.

«Я считаю, что мы не дорого продаём. Если огурцы по 250−200 тенге, помидоры 350 тенге, хотя в Астане помидоры 500 тенге, это разве дорого? Цены, которые мы согласовали с акиматом Астаны, в этих пределах мы и продаём», — сказал он.