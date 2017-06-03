Жители Астаны пожаловались на высокие цены на сельхозярмарке
В управлении сельского хозяйства уверяют, что все цены были согласованы с акиматом города.
В управлении сельского хозяйства уверяют, что все цены были согласованы с акиматом города.
Жители Астаны возмутились ценами на сельхозярмарке, которую в эти выходные проводят производители Кызылординской области, передаёт телеканал «Хабар 24».
Руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области заявил, что все претензии стоит обращать к акимату столицы, ведь цены были заранее согласованны.
«Я считаю, что мы не дорого продаём. Если огурцы по 250−200 тенге, помидоры 350 тенге, хотя в Астане помидоры 500 тенге, это разве дорого? Цены, которые мы согласовали с акиматом Астаны, в этих пределах мы и продаём», — сказал он.
Источник отмечает, что несмотря на все отговорки, в скором времени продавцы