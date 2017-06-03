Глюкоза призналась в любви к казахской кухне

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, призналась в любви к Казахстану.

О том, что она неровно дышит к азиатской кухне, артистка рассказала после выступления на концерте Open Air, передает Sputnik Казахстан.

«Такая публика, такое тепло, так встречают! Спасибо большое за этот день, я его не забуду никогда, это прекраснейший для меня праздник.

Кстати, я очень люблю у вас покушать. Мы такое дома не едим, а у вас безумно вкусно. Вот эти все конвертики с мясцом…, — поделилась эмоциями Глюк’oZа.