16-метровый флаг Казахстана пронесли по улицам Шымкента

В честь парада прибыли 20 мотоциклистов, 30 велосипедистов, а также два автобуса с ветеранами труда и общественными деятелями. Специально для парада был подготовлен огромный флаг страны длиной 16 метров.

«Мы едины и в этом наша сила. Мы верим в нашего Президента, верим в лучшее будущее нашей страны, которую любим и которой гордимся. Я счастлив, что живу в Казахстане. Мира нам и благополучия», — прокомментировал шествие житель Шымкента Тохтар Алимбеков.

Возле самого большого флага в Шымкенте, на площадке символики в парке Независимости с участием более тысячи человек прозвучал Государственный гимн РК. Его исполнил хор из воспитанников детсадов, учащихся школ, студентов музыкального колледжа, военнослужащих, представителей этнокультурных центров и ветеранов под аккомпанемент военного духового инструментального оркестра.