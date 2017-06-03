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14:53 (мск), источник: Informburo.kz

16-метровый флаг Казахстана пронесли по улицам Шымкента

Всего на парад выехали 20 мотоциклистов, 30 велосипедистов, два автобуса с ветеранами труда и общественными деятелями.

Источник: Informburo.kz

Массовое шествие в честь Дня госсимволов РК состоялось в Шымкенте, пишет Otyrar.kz.

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В честь парада прибыли 20 мотоциклистов, 30 велосипедистов, а также два автобуса с ветеранами труда и общественными деятелями. Специально для парада был подготовлен огромный флаг страны длиной 16 метров.

«Мы едины и в этом наша сила. Мы верим в нашего Президента, верим в лучшее будущее нашей страны, которую любим и которой гордимся. Я счастлив, что живу в Казахстане. Мира нам и благополучия», — прокомментировал шествие житель Шымкента Тохтар Алимбеков.

Возле самого большого флага в Шымкенте, на площадке символики в парке Независимости с участием более тысячи человек прозвучал Государственный гимн РК. Его исполнил хор из воспитанников детсадов, учащихся школ, студентов музыкального колледжа, военнослужащих, представителей этнокультурных центров и ветеранов под аккомпанемент военного духового инструментального оркестра.

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