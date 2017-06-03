В Воронеже 14-летняя школьница нашлась живой

Пропавшая 14-летняя Галина Байбородова нашлась живой, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» волонтеры поискового отряда «Воронежец» в субботу, 3 июня. Девочка сама позвонила матери и вернулась домой. Родственники попросили не разглашать информацию о том, где была школьница.

Галина Байбородова не появлялась дома более четырех дней. Школьница пропала вечером 29 мая. Друг проводил девочку до подъезда, но домой она так и не вернулась. Затем ее видели в санатории «Графском». Родные девочки обратились к волонтерам.