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21:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 14-летняя школьница нашлась живой

Девочка сама вернулась домой.

Пропавшая 14-летняя Галина Байбородова нашлась живой, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» волонтеры поискового отряда «Воронежец» в субботу, 3 июня. Девочка сама позвонила матери и вернулась домой. Родственники попросили не разглашать информацию о том, где была школьница.

Галина Байбородова не появлялась дома более четырех дней. Школьница пропала вечером 29 мая. Друг проводил девочку до подъезда, но домой она так и не вернулась. Затем ее видели в санатории «Графском». Родные девочки обратились к волонтерам.

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