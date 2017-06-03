Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Матвиенко: "За российские деньги против РФ устраивают провокации"
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Поражен, как быстро растет безумие»: польский эксперт об Украине
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
14События недели в фотографиях
21:09 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте хотят увеличить стоимость парковки

ЯЛТА, 3 июн — РИА Новости (Крым). Власти Ялты планируют увеличить стоимость официальных парковок. Это связано с дефицитом парковочных мест в городе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения города.

В то же время власти не уточнили, на сколько именно увеличат тариф. На сегодняшний день он составляет 60 рублей в час.

«На парковке должна проходить ротация машин. А когда парковка стоит дешево, люди бросают машины на целый день и уходят по своим делам или на работу. И это неправильно. В Ялте огромный дефицит парковочных мест. Даже в несезон у нас не хватает порядка 29 тысяч паркомест. А в пик сезона эта цифра увеличивается втрое. Дабы избежать возможного транспортного коллапса, необходимо увеличить стоимость парковки, сохранив при этом льготы для определенных категорий граждан и местных жителей (50%-ной скидкой пользуются инвалиды 1, 2, 3 групп, ветераны Великой Отечественной войны — ред.)», — пояснили в администрации.

В отделе также отметили, что в перспективе парковки в городе будут распределять по зонам (дорогие, дешевые и бесплатные), а также создадут условия для постоянной ротации транспорта возле торговых центров, туристических достопримечательностей и других объектов большого скопления людей.

В администрации уточнили, что в настоящее время в Ялте официально действуют 52 муниципальные парковки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
МИД РФ сообщил о намеченной в Астане встрече по Сирии
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Германия усилит сотрудничество с Россией по защите климата
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь