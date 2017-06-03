В Ялте хотят увеличить стоимость парковки

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения города.

В то же время власти не уточнили, на сколько именно увеличат тариф. На сегодняшний день он составляет 60 рублей в час.

«На парковке должна проходить ротация машин. А когда парковка стоит дешево, люди бросают машины на целый день и уходят по своим делам или на работу. И это неправильно. В Ялте огромный дефицит парковочных мест. Даже в несезон у нас не хватает порядка 29 тысяч паркомест. А в пик сезона эта цифра увеличивается втрое. Дабы избежать возможного транспортного коллапса, необходимо увеличить стоимость парковки, сохранив при этом льготы для определенных категорий граждан и местных жителей (50%-ной скидкой пользуются инвалиды 1, 2, 3 групп, ветераны Великой Отечественной войны — ред.)», — пояснили в администрации.

В отделе также отметили, что в перспективе парковки в городе будут распределять по зонам (дорогие, дешевые и бесплатные), а также создадут условия для постоянной ротации транспорта возле торговых центров, туристических достопримечательностей и других объектов большого скопления людей.

В администрации уточнили, что в настоящее время в Ялте официально действуют 52 муниципальные парковки.