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17:31 (мск), источник: ТАСС

Во Франции открыли памятник Бунину

На церемонии открытия памятника присутствовали посол РФ во Франции, руководители городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы и мэр города Грасе, где жил писатель.

Источник: РИА "Новости"

ГРАС /департамент Приморские Альпы, Франция/, 3 июня. / Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Памятник Ивану Бунину открыт во французском городе Грасе. Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе значительную часть своей жизни в эмиграции провел на юге Франции.

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Двухметровая бронзовая скульптура установлена в парке виллы Сен-Илер, где находится городская библиотека. Цветы к подножию памятника возложили руководители городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы, посол России во Франции Александр Орлов. В исполнении детского хора консерватории Граса прозвучали гимн Франции — на французском и гимн России — на русском языке.

«Иван Бунин любил наш город, здесь он работал над романом “Жизнь Арсеньева”, который стал вершиной его творчества, — отметил в своем выступлении мэр Жером Вийо. — Приморские Альпы напоминали ему столь любимый им юг России, в особенности — Крым, где он много путешествовал».

Подарок скульптора

Глава французского муниципалитета поблагодарил автора памятника — президента Союза художников России Андрея Ковальчука. «Вы сделали нашему городу замечательный подарок», — сказал мэр.

Бунин эмигрировал во Францию и поселился в Грасе в начале 1920-х годов и провел здесь в общей сложности почти два десятилетия. В эти годы он создал «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи» и «Митину любовь». На виллу Бельведер — дом Бунина в Грасе — осенью 1933 года пришло известие из Стокгольма о присуждении ему Нобелевской премии.

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«За строгий артистический талант, с которым писатель воссоздал в литературной прозе типично русский характер», — так мотивировала Шведская академия решение отметить своей высшей наградой русского писателя. Инициатором награждения был французский лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.

Урок поэзии и гуманизма

«Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню», — писал Бунин о русской природе в своем автобиографическом романе. Он писал свои произведеня на русском языке и хотел вернуться в Россию. «Пишите на том языке, с которым родились и выросли», — подчеркивал он в одном из своих писем.

По мнению литературного критика Марин де Тилли, Иван Бунин принадлежит к тем «мастерам русской литературной школы, книги которых можно бесконечно перечитывать». «Откройте вновь “Жизнь Арсеньева” и вы не будете разочарованы, — советует французский литературовед соотечественникам. — Этот завораживающий роман — великолепный урок поэзии и гуманизма».

Русский день в Грасе

«Жизнь Арсеньева» — одна из моих любимых книг, — признался сенатор Жан-Пьер Леле, представляющий в верхней палате французского парламента департамент Приморские Альпы. — Очень жалею, что не знаю русского и должен был читать в переводе. Но это не помешало мне понять и почувствовать все обаяние этого романа, величие русской литературы".

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3 июня стал настоящим «Русским днем» в Грасе. Французская фотохудожница Ольга Болдырефф посвятила русскому классику свою выставку «В глазах Бунина». Она будет открыта для посещения на протяжении всего лета.

Памятник в Грасе установлен по инициативе общественной организации Renaissance Française, вносящей большой вклад в культурное сотрудничество между двумя странами.

«Всего несколько дней отделяют нас от состоявшейся в Версале встречи президентов России и Франции, — сказал корреспонденту ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов. — Российско-французский диалог продолжается, и сегодняшняя церемония в Грасе стала ярким свидетельством взаимного притяжения наших народов».

Комментарии
1
арсений сидоров
Все Они за бугор линяют-и 100 лет назад и сейчас. Ничего не меняется. Хоронится почему-то сюда едут
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