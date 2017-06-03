Во Франции открыли памятник Бунину
На церемонии открытия памятника присутствовали посол РФ во Франции, руководители городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы и мэр города Грасе, где жил писатель.
На церемонии открытия памятника присутствовали посол РФ во Франции, руководители городского муниципалитета и департамента Приморские Альпы и мэр города Грасе, где жил писатель.
ГРАС /департамент Приморские Альпы, Франция/, 3 июня. / Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Памятник Ивану Бунину открыт во французском городе Грасе. Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе значительную часть своей жизни в эмиграции провел на юге Франции.
Двухметровая бронзовая скульптура установлена в парке виллы
«Иван Бунин любил наш город, здесь он работал над романом “Жизнь Арсеньева”, который стал вершиной его творчества, — отметил в своем выступлении мэр Жером Вийо. — Приморские Альпы напоминали ему столь любимый им юг России, в особенности — Крым, где он много путешествовал».
Подарок скульптора
Глава французского муниципалитета поблагодарил автора памятника — президента Союза художников России Андрея Ковальчука. «Вы сделали нашему городу замечательный подарок», — сказал мэр.
Бунин эмигрировал во Францию и поселился в Грасе в начале 1920-х годов и провел здесь в общей сложности почти два десятилетия. В эти годы он создал «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи» и «Митину любовь». На виллу Бельведер — дом Бунина в Грасе — осенью 1933 года пришло известие из Стокгольма о присуждении ему Нобелевской премии.
«За строгий артистический талант, с которым писатель воссоздал в литературной прозе типично русский характер», — так мотивировала Шведская академия решение отметить своей высшей наградой русского писателя. Инициатором награждения был французский лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.
Урок поэзии и гуманизма
«Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню», — писал Бунин о русской природе в своем автобиографическом романе. Он писал свои произведеня на русском языке и хотел вернуться в Россию. «Пишите на том языке, с которым родились и выросли», — подчеркивал он в одном из своих писем.
По мнению литературного критика Марин де Тилли, Иван Бунин принадлежит к тем «мастерам русской литературной школы, книги которых можно бесконечно перечитывать». «Откройте вновь “Жизнь Арсеньева” и вы не будете разочарованы, — советует французский литературовед соотечественникам. — Этот завораживающий роман — великолепный урок поэзии и гуманизма».
Русский день в Грасе
«Жизнь Арсеньева» — одна из моих любимых книг, — признался сенатор
3 июня стал настоящим «Русским днем» в Грасе. Французская фотохудожница Ольга Болдырефф посвятила русскому классику свою выставку «В глазах Бунина». Она будет открыта для посещения на протяжении всего лета.
Памятник в Грасе установлен по инициативе общественной организации Renaissance Française, вносящей большой вклад в культурное сотрудничество между двумя странами.
«Всего несколько дней отделяют нас от состоявшейся в Версале встречи президентов России и Франции, — сказал корреспонденту ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов. —