Ночной автоэкспресс из аэропорта Симферополя начал возить туристов в Алушту и Саки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости (Крым). С 1 июня в Алушту и Саки из аэропорта «Симферополь» начал курсировать ночной автоэкспресс.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости (Крым). С 1 июня в Алушту и Саки из аэропорта «Симферополь» начал курсировать ночной автоэкспресс.
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По информации ЕТД, транспорт запущен в рамках проекта Fly&Bus. Расписание автоэкспресса состыковано со временем прилета и вылета самолетов. Пассажиры, в частности, могут добраться на нем до Профессорского уголка в Алуште и центральной улицы Сак.
«Изначально в расписании было предусмотрено 5 городов Крыма: Саки, Евпатория, Алушта, Ялта и Севастополь. С мая 2017 года перевозки осуществляются до 9 остановочных пунктов, а с 1 июля — 16 пунктов», — рассказали в дирекции.