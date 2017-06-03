Ночной автоэкспресс из аэропорта Симферополя начал возить туристов в Алушту и Саки

Об этом сообщает пресс-служба АТО «Единая транспортная дирекция».

По информации ЕТД, транспорт запущен в рамках проекта Fly&Bus. Расписание автоэкспресса состыковано со временем прилета и вылета самолетов. Пассажиры, в частности, могут добраться на нем до Профессорского уголка в Алуште и центральной улицы Сак.

«Изначально в расписании было предусмотрено 5 городов Крыма: Саки, Евпатория, Алушта, Ялта и Севастополь. С мая 2017 года перевозки осуществляются до 9 остановочных пунктов, а с 1 июля — 16 пунктов», — рассказали в дирекции.