44 пары поженились в День города в Иркутске 3 июня

44 пары заключили свой брак 3 июня, в День города Иркутска, сообщает ГТРК «Иркутск».

Особенно торжественной церемония бракосочетания получилась у пяти пар молодоженов, которые женились около Спасской церкви, возле памятника Петру и Февронии. Свидетельства о браке им вручил мэр города, кроме того, они получили в подарок сувенирные статуэтки.

Также пары выпустили в небо голубей и получили возможность исполнить в сквере свой первый танец.

Гостями праздника стали все случайные прохожие.