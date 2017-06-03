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21:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

44 пары поженились в День города в Иркутске 3 июня

Пятерым парам свидетельства о браке вручил мэр города.

44 пары заключили свой брак 3 июня, в День города Иркутска, сообщает ГТРК «Иркутск».

Особенно торжественной церемония бракосочетания получилась у пяти пар молодоженов, которые женились около Спасской церкви, возле памятника Петру и Февронии. Свидетельства о браке им вручил мэр города, кроме того, они получили в подарок сувенирные статуэтки.

Также пары выпустили в небо голубей и получили возможность исполнить в сквере свой первый танец.

Гостями праздника стали все случайные прохожие.

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