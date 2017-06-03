В Симферополе 4 июня перекроют центр города

В Симферополе 4 июня во время празднования Дня города будет ограничено движение по центральным улицам.

— Проезд транспортных средств будет перекрыт с 8.00 до 16.00 по ул. Горького (на участке от перекрестка ул. Горького и ул. Жуковского до пересечения ул. Горького и пр. Кирова), — сообщает пресс-служба администрации города. — И с 16:00 до 00:00 5 июня по пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Чехова и ул. Севастопольской до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова).

На этих же участках будет запрещена парковка авто.

Общественный транспорт пустят по ул. Караимская, Кавказская, Пролетарская, Шмидта, Киевская, и в направлении от железнодорожного вокзала — по ул. Павленко, Калинина, Маяковского.

Напомним, где погулять в Симферополе на День города. Отмечать 233-летие крымской столицы горожане будут до 6 июня.