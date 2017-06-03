Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Путин рассказал, что могут сделать США, если Россия отдаст Курилы
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Елена Подкаминская примерила свадебное платье на съемках
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
«Это казалось невозможным»: польский эксперт о «безумии» Украины
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
15Последствия урагана в Москве
19:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром

Во Львове в субботу, 3 июня, попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Очереди выстроились у собора Св. Юра в центре города.

5
фотографий

После прощания тело Гузара привезут в Киев, 5 июня в 11:00 в Патриаршем соборе состоится Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего.

Похороны состоятся также в понедельник на территории Патриаршего собора в Киеве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Журналист рассказал о впечатлениях от общения с Путиным
Путин предлагал Клинтону сделать Россию членом НАТО
На ремонт «Адмирала Кузнецова» потребуется до 50 млрд рублей
МИД РФ сообщил о намеченной в Астане встрече по Сирии
Рогозин назвал дату старта ракеты «Ангара А5М»
Германия усилит сотрудничество с Россией по защите климата
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 20 человек
В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола
Спорт
Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
В Петербурге построят колесо обозрения высотой 170 метров
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь