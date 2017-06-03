Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром
Во Львове в субботу, 3 июня, попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Очереди выстроились у собора Св. Юра в центре города.
Во Львове в субботу, 3 июня, попрощались с Блаженнейшим Любомиром Гузаром. Очереди выстроились у собора Св. Юра в центре города.
После прощания тело Гузара привезут в Киев, 5 июня в 11:00 в Патриаршем соборе состоится Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего.
Похороны состоятся также в понедельник на территории Патриаршего собора в Киеве.