Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром

После прощания тело Гузара привезут в Киев, 5 июня в 11:00 в Патриаршем соборе состоится Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего.

Похороны состоятся также в понедельник на территории Патриаршего собора в Киеве.