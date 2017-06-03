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20:58 (мск), источник: Newslab.ru

Концерт с фейерверком спровоцировал заторы в центре города

Приехавшие на машинах на вечерний концерт красноярцы спровоцировали заторы, сообщили 3 июня жители города.

Напомним, сегодня, в 21:00 на Площади Мира начался концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина. Такой подарок для всех красноярцев в честь своего 80-летия сделал известный в нашем городе меценат Хазрет Совмен. Завершиться выступление должно красочным фейерверком.

Многие красноярцы решили поехать на концерт на собственных автомобилях, что спровоцировало в центре города заторы. Сервис «Яндекс-пробки» показывает, что на пр. Мира от ул. Вейнбаума в сторону Стрелки автомобили двигаются со скоростью максимум в 7 км\час. Затор на ул. Карла Макрса начинается от ул. Парижской Коммуны, а сама улица Парижской Коммуны стоит от набережной в сторону ул. Ленина и в противоположном направлении на участке от ул. Марковского и до ул. Карла Маркса.

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