Прогноз погоды на 4 июня: почти по всему Казахстану ожидаются дожди
Прогноз погоды на 4 июня по всей территории Казахстана опубликовали на сайте kazhydromet.kz.
Прогноз погоды на 4 июня по всей территории Казахстана опубликовали на сайте kazhydromet.kz.
В воскресенье, 4 июня, в Астане переменная облачность, днём дождь, гроза. Выходной в столице будет жарким, столбик термометра поднимется до +29…+31 градуса по Цельсию. Ветер
В Алматы переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 градусов тепла. Ветер 2−7 м/с, при грозе усилится до 10 м/с.
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В Актюбинской области слишком жарко не будет, днём воздух прогреется до 15−20 градусов тепла, местами до 23 градусов. В некоторых районах возможны дожди с грозами.
В Кызылординской области местами кратковременный дождь с грозой,
В Жамбылской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ожидаются порывы ветра до 23−28 м/с, температура воздуха составит от 28 до 33 градусов тепла.
В Мангистауской области ясно, температура воздуха от +18 до +22 градусов тепла, ветер западный 4 м/с.
В Атырауской области в воскресенье ожидается +17…+22, местами дожди и грозы. Ветер
На территории Карагандинской области солнечно, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов по Цельсию, небольшой
В Костанайской области пасмурно, днём температура воздуха прогреется до 24−31 градуса тепла. Ветер южный 9 м/с.
В Павлодарской области местами дождливо, возможна гроза. Воздух прогреется до 20−25 градусов тепла. Ветер
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