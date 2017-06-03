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19:57 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 4 июня: почти по всему Казахстану ожидаются дожди

Прогноз погоды на 4 июня по всей территории Казахстана опубликовали на сайте kazhydromet.kz.

Источник: Informburo.kz

В воскресенье, 4 июня, в Астане переменная облачность, днём дождь, гроза. Выходной в столице будет жарким, столбик термометра поднимется до +29…+31 градуса по Цельсию. Ветер юго-западный 9−14 м/с.

В Алматы переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 градусов тепла. Ветер 2−7 м/с, при грозе усилится до 10 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +25…+33, ветер западный до 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Воздух прогреется до 20−25, местами до 28 градусов тепла.

В Южно-Казахстанской области воскресенье обещает быть ветреным, местами порывы будут достигать 23 м/с. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +30…+35 градусов.

В Актюбинской области слишком жарко не будет, днём воздух прогреется до 15−20 градусов тепла, местами до 23 градусов. В некоторых районах возможны дожди с грозами.

В Кызылординской области местами кратковременный дождь с грозой, северо-западный ветер 9−14 м/с. Темепература воздуха +30…+35 градусов по Цельсию.

В Жамбылской области синоптики также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ожидаются порывы ветра до 23−28 м/с, температура воздуха составит от 28 до 33 градусов тепла.

В Мангистауской области ясно, температура воздуха от +18 до +22 градусов тепла, ветер западный 4 м/с.

В Атырауской области в воскресенье ожидается +17…+22, местами дожди и грозы. Ветер северо-западный 9−12 м\с.

На территории Карагандинской области солнечно, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов по Цельсию, небольшой юго-восточный ветер 2 м/с.

В Костанайской области пасмурно, днём температура воздуха прогреется до 24−31 градуса тепла. Ветер южный 9 м/с.

В Павлодарской области местами дождливо, возможна гроза. Воздух прогреется до 20−25 градусов тепла. Ветер юго-восточный 9−14 м/с.

В Северо-Казахстанской области 4 июня дождь, местами гроза, возможен град. Ожидается юго-западный ветер 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха 23−28 градусов тепла.

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