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21:50 (мск), источник: Ipress.ua

Одесские пограничники обнаружили стаю экзотических птиц у капитана авиалайнера из Турции

В международном аэропорту «Одесса» пограничники и таможенники в пятницу обнаружили клетку с семью попугаями, которую пытался провезти капитан авиалайнера, прибывшего из Турции.

Источник: Ipress.ua

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Клетку с 7 попугаями нашли во время оформления самолета, который прилетел в Одессу из Турции. Любые документы на птиц отсутствовали», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, «пернатый груз» принадлежал командиру самолета. По словам капитана, он планировал ввезти их на территорию Украины с целью перепродажи.

Попугаев передали представителям фискальной службы, а на капитана составили процессуальные документы.

Напомним, на КПП Ужгород-Вишне Немецкое словацкие таможенники конфисковали 62 кг контрабандного янтаря.

Пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Краковец» Львовской области задержали гражданина Франции, который пытался перевезти через границу старинные книги.

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