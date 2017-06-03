Одесские пограничники обнаружили стаю экзотических птиц у капитана авиалайнера из Турции

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Клетку с 7 попугаями нашли во время оформления самолета, который прилетел в Одессу из Турции. Любые документы на птиц отсутствовали», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, «пернатый груз» принадлежал командиру самолета. По словам капитана, он планировал ввезти их на территорию Украины с целью перепродажи.

Попугаев передали представителям фискальной службы, а на капитана составили процессуальные документы.

Напомним, на КПП Ужгород-Вишне Немецкое словацкие таможенники конфисковали 62 кг контрабандного янтаря.

Пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Краковец» Львовской области задержали гражданина Франции, который пытался перевезти через границу старинные книги.