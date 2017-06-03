Вячеслав Бутусов в Крыму призвал Украину не вмешивать его в политику

Так музыкант прокомментировал включение его в «черный список» российских артистов, посетивших полуостров без разрешения киевских властей.

— Я с чистой совестью приезжаю сюда, совершенно спокойно, — сказал Бутусов на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня». — Все остальное — политика. Я к политике не имею никакого отношения и прошу политику в мою частную жизнь тоже не вмешивать, — цитирует артиста РИА Новости.

Музыкант рассказал, что приезжал отдыхать в Крым с раннего детства, много раз выступал на полуострове с концертами и не понимает, по какой причине он вдруг стал персоной нон-грата на Украине.

— Я 30 лет приезжаю в Крым, в Симферополь впервые приехал с концертом в 1987 году, — сообщил Бутусов. — Возникает вопрос — есть я и есть Симферополь, что изменилось в этой истории? Почему, большую часть своей жизни приезжая сюда, я вдруг становлюсь персоной нон-грата где-то по каким-то причинам? Ответ простой — это политика, потому что в моих взаимоотношениях с Симферополем и с Крымом ничего не изменилось. Ни я ничего плохого не сделал Симферополю, ни он мне.

Вячеслав Бутусов также признался, что на завтрашнем концерте в Симферополе впервые представит новую программу, подготовленную для юбилейного тура, который будет посвящен 35-летию группы «Наутилус Помпилиус».

— Мы с большим трепетом переживаем премьеру, — сказал музыкант. — Мы обновили музыкальный состав. Весной этого года проект «Ю-Питер» был закрыт, и мы готовили новую программу, подбирали молодых музыкантов. Завтра мы предстанем на ваш суд в Симферополе.

По словам Бутусова, в юбилейную программу вошли самые известные песни из его творчества, включая те, которые не исполнялись 20 лет — «Синоптик», «Доктор твоего тела», «Казанова».