Комета Джонсона подойдет к Земле на рекордно близкое расстояние

Небесное тело с индексом C/2015 V2, или комета Джонсона, будет видна всю первую половину июня в созвездии Волопаса недалеко от Арктура в виде зеленоватого размытого пятнышка. В средних широтах Северного полушария она будет заметна при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

В первые июньские дни ее блеск составит около плюс 7 звездной величины. Для сравнения, более привычный объект нашего небосклона Нептун имеет яркость 7,8 звездной величины, а, например, звезды Большого ковша имеют блеск плюс 2 звездной величины.

Комета была открыта в 2015 году астрономом Джессом Джонсоном.