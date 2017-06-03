Полиция задержала троих дальнобойщиков на МКАДе

По данным портала, задержаны Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Задержание произошло на стоянке дальнобойщиков, в настоящий момент мужчины находятся в отделе «Вешняки».

Как сообщает сотрудница ОПР Елена Филиппова на своей странице в Facebook, полиция обратила внимание на флаги и картинки «в частности с [премьер-министром Дмитрием] Медведевым» у дальнобойщиков. По ее словам, задержанных обвиняют по двум статьям: 20.2 КоАП РФ (несанкционированное мероприятие) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции).

Задержанные, согласно сайту ОПР, являются участниками бессрочной всероссийской стачки автоперевозчиков против системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». Ранее, 21 мая, Борисов и Буканов также были задержаны в ходе стачки в подмосковных Химках.

Акции дальнобойщиков начались после того, как стало известно о введении с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. Теперь за каждый километр водителям теперь придется заплатить на 25% больше, чем раньше, — по 1,91 руб. Прежний тариф составлял 1,53 руб. за 1 км.