В Украине в большинстве регионов 4—5 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях.
В Украине в ближайшие дни будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности, сообщили в Госслужбе по ЧС.
«По данным Укргидрометцентра,
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.