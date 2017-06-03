В Украине в большинстве регионов 4—5 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности

В Украине в ближайшие дни будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности, сообщили в Госслужбе по ЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 4—5 июня в большинстве районов Киевской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 4—6 июня в западных, северных и Винницкой областях преимущественно высокая (4 класса), на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.