NASA собирается исследовать астероид стоимостью десять тысяч квадриллионов долларов
NASA намерено в 2022 году отправить исследовательский зонд к астероиду 16 Psyche, стоимость ценных металлов в котором превышает стоимость мировой экономики.
NASA намерено в 2022 году отправить исследовательский зонд к астероиду 16 Psyche, стоимость ценных металлов в котором превышает стоимость мировой экономики.
Об этом пишет Futurism.
Отмечается, что ценные металлов на астероиде, по предварительным подсчетам, примерно на $10 тыс. квадриллионов, что намного больше, чем стоимость современной мировой экономики, которая стоит $78 триллионов.
Зонд должен только разведать обстановку. О добыче драгоценных металлов с астероида речи пока не идет. Ученые хотят подробнее исследовать астероид и рассмотреть варианты добычи на нем полезных ископаемых.