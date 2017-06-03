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22:20 (мск), источник: Ipress.ua

NASA собирается исследовать астероид стоимостью десять тысяч квадриллионов долларов

NASA намерено в 2022 году отправить исследовательский зонд к астероиду 16 Psyche, стоимость ценных металлов в котором превышает стоимость мировой экономики.

Источник: Ipress.ua

Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что ценные металлов на астероиде, по предварительным подсчетам, примерно на $10 тыс. квадриллионов, что намного больше, чем стоимость современной мировой экономики, которая стоит $78 триллионов.

Зонд должен только разведать обстановку. О добыче драгоценных металлов с астероида речи пока не идет. Ученые хотят подробнее исследовать астероид и рассмотреть варианты добычи на нем полезных ископаемых.

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