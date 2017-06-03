NASA собирается исследовать астероид стоимостью десять тысяч квадриллионов долларов

Об этом пишет Futurism.

Отмечается, что ценные металлов на астероиде, по предварительным подсчетам, примерно на $10 тыс. квадриллионов, что намного больше, чем стоимость современной мировой экономики, которая стоит $78 триллионов.

Зонд должен только разведать обстановку. О добыче драгоценных металлов с астероида речи пока не идет. Ученые хотят подробнее исследовать астероид и рассмотреть варианты добычи на нем полезных ископаемых.