Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе
197 суток провел в космосе космонавт Олег Новицкий. Sputnik предлагает вспомнить его лучшие фото Земли, которые он публиковал в Instagram.
197 суток провел в космосе космонавт Олег Новицкий. Sputnik предлагает вспомнить его лучшие фото Земли, которые он публиковал в Instagram.
Здесь и горы, и реки, и острова, и океаны. А также мерцающие ночными огнями города мира, которые из окна иллюминатора кажутся причудливыми фигурами.
Перед тем, как отправиться домой, Новицкий написал в своем аккаунте в Instagram, что на Земле ему будет не хватать «этих завораживающих космических пейзажей».
Россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке в пятницу вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю. Члены миссии МКС 50/51 находились на станции 197 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 52/53 работу на орбите продолжают Федор Юрчихин (Россия), Джек Фишер (США) и американка Пегги Уитсон, прибывшая на станцию вместе с Новицким и Песке.
Олег Новицкий родом из белорусского Червеня. Как представитель госкорпорации «Роскосмос» он отправился в свой второй полет 17 ноября 2016 года. Новицкий был командиром этой экспедиции МКС.