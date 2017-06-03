Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе

Здесь и горы, и реки, и острова, и океаны. А также мерцающие ночными огнями города мира, которые из окна иллюминатора кажутся причудливыми фигурами.

Перед тем, как отправиться домой, Новицкий написал в своем аккаунте в Instagram, что на Земле ему будет не хватать «этих завораживающих космических пейзажей».