Названа победительница всероссийского отборочного тура детского Евровидения
ЯЛТА, 3 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Москвичка Полина Богусевич стала победительницей всероссийского отборочного тура детского Евровидения, сообщили РИА Новости в
ЯЛТА, 3 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Москвичка Полина Богусевич стала победительницей всероссийского отборочного тура детского Евровидения, сообщили РИА Новости в
«Победу в финале национального отбора одержала Полина Богусевич», — сказали в
Тринадцатилетняя вокалистка выступала с композицией «Крылья».
На победу в финале претендовал 21 участник, при этом 20 конкурсантов были выбраны по результатам ранее присланных заявок и полуфинала, прошедшего в Академии популярной музыки Игоря Крутого. А 21-м стал финалист проекта «Ты супер!» — десятилетний Кирилл Есин.
В состав жюри вошли: композиторы Евгений Крылатов и Григорий Гладков, певица Дина Гарипова, генеральный директор «Детского радио» Евгений Комбаров, финалистка «Детского Евровидения» Лерика, директор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.
«Артек» уже второй год принимает у себя конкурсантов, отстаивающих право представлять Россию в престижном конкурсе. 15-й ежегодный конкурс детской песни «Детское Евровидение-2017» примет Грузия. Финал состоится 26 ноября.