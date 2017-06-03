Названа победительница всероссийского отборочного тура детского Евровидения

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.54450261780105% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUocjPUAx7U/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Давайте познакомимся с Богусевич Полиной 13-ти лет из Москвы. Покажем Полине нашу поддержку и пожелаем ей удачи! Проголосовать за участницу можно на нашем сайте (ссылка в описании профиля) #ДетскоеЕвровидение2017 #JuniorEurovision #Евровидение #Дети #Семья #Музыка #БогусевичПолина</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Детское Евровидение (@jesc_russia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-28T10:03:14+00:00">Май 28 2017 в 3:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

На победу в финале претендовал 21 участник, при этом 20 конкурсантов были выбраны по результатам ранее присланных заявок и полуфинала, прошедшего в Академии популярной музыки Игоря Крутого. А 21-м стал финалист проекта «Ты супер!» — десятилетний Кирилл Есин.

В состав жюри вошли: композиторы Евгений Крылатов и Григорий Гладков, певица Дина Гарипова, генеральный директор «Детского радио» Евгений Комбаров, финалистка «Детского Евровидения» Лерика, директор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

«Артек» уже второй год принимает у себя конкурсантов, отстаивающих право представлять Россию в престижном конкурсе. 15-й ежегодный конкурс детской песни «Детское Евровидение-2017» примет Грузия. Финал состоится 26 ноября.