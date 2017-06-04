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01:43 (мск), источник: РИА Новости

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с грузом для МКС

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для МКС, трансляцию запуска ведет НАСА.

Источник: AP 2017

Старт ракеты был дан в 00:07 мск со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал.

SpaceX впервые отправляет к МКС частично уже бывавший на космической станции грузовой корабль Dragon. Сообщалось, что основная конструкция капсулы грузового корабля, его герметичный отсек, уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.

В рамках запуска компания SpaceX также планирует сохранить первую ступень ракеты для повторных полетов, осуществив ее посадку на космодром рядом со стартовой площадкой.

Грузовой корабль должен доставить на орбиту около 3 тонн груза: предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов.

Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) до июля, после чего он вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.

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