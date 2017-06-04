Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с грузом для МКС
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости.
Старт ракеты был дан в 00:07 мск со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал.
SpaceX впервые отправляет к МКС частично уже бывавший на космической станции грузовой корабль Dragon. Сообщалось, что основная конструкция капсулы грузового корабля, его герметичный отсек, уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и провела на орбите 34 дня.
В рамках запуска компания SpaceX также планирует сохранить первую ступень ракеты для повторных полетов, осуществив ее посадку на космодром рядом со стартовой площадкой.
Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) до июля, после чего он вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.