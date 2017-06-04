И.о. главного тренера «Луча-Энергии» перешел на работу в «СКА-Хабаровск»

Владивосток, 4 июня, PrimaMedia.

Исполнявший обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин покидает команду и продолжит свою трудовую деятельность в «СКА-Хабаровск» — одном из самых принципиальных соперников владивостокского коллектива. Он отправляется в Хабаровск 4 июня, где подпишет контракт с коллективом.

«Мой контракт с клубом закончился 31 мая и необходимо было определяться с будущим. Предложений по работе от “Луча-Энергии” пока не поступало, и я принял решение уехать в Хабаровск. Нынешний наставник “СКА-Хабаровск” Алексей Поддубский звал меня неоднократно, ещё до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезду сразу приступаю к работе в должности старшего тренера. Желаю “Лучу-Энергии” всего самого наилучшего, а футбол — это жизнь, и есть возможность у меня поработать в команде Премьер-лиги. Я очень надеюсь, что руководство клуба и болельщики меня правильно понимают», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.