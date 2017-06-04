Американец бросил США и переехал в Алматы, чтобы жениться на казашке

«Я сказал друзьям из Казахстана, что собираюсь жениться на казашке. Тогда они сказали мне: “Быть казахским мужем непросто, поэтому будь смелым”. С тех пор мое второе имя — Кайсар», — начал рассказ Кристофер.

Супруга Кристофера — девушка из Тараза по имени Раушан.