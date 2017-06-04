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07:32 (мск), источник: Nur.kz

Американец бросил США и переехал в Алматы, чтобы жениться на казашке

Многие казахстанцы переезжают в Америку, чтобы получить образование или устроиться на работу. А гражданин США Кристофер Томас Беннетт решил оставить родину, чтобы переехать в Казахстан, сообщает NUR.KZ.

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«Я сказал друзьям из Казахстана, что собираюсь жениться на казашке. Тогда они сказали мне: “Быть казахским мужем непросто, поэтому будь смелым”. С тех пор мое второе имя — Кайсар», — начал рассказ Кристофер.

Супруга Кристофера — девушка из Тараза по имени Раушан.

«До 35 лет мне никто не предлагал выйти замуж. Когда я была в командировке в Индии, я познакомилась с Кристофером. На протяжении шести месяцев мы общались только в интернете. Потом он приехал в Казахстан на месяц и сделал мне предложение руки и сердца. Я не знала, как рассказать родным о своем избраннике. Родители и братья сказали, если он по-настоящему любит меня, то дадут свое благословение. Они сказали, что мне нужно быть счастливой, а не оставаться одинокой. Так мы поехали в Америку и сыграли свадьбу, — сказала Раушан.

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Американец бросил США и переехал в Алматы, чтобы жениться на казашке
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