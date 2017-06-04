Ученые описали связь между телевизором в спальне и детским ожирением

Наличие телевизора в спальне у детей серьезно увеличивает риск развития у них ожирения. К такому выводу после эксперимента пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Об их исследованиях рассказывает BBC.

В эксперименте участвовали 12 тысяч детей. Более чем у половины из них с семилетнего возраста в спальне стоял телевизор. Ученые попросили родителей оценить, сколько времени в среднем их чадо проводило за просмотром ТВ. Когда детям исполнилось 11 лет, они проверили их индекс массы тела и процент жира в организме.

Как выяснилось, у тех детей, в чьих спальнях с семи лет стоял телевизор, риск ожирения повышался. Для мальчиков — на 20%, для девочек — на 30%. Такую разницу ученые объяснили меньшей физической активностью девочек в этом возрасте.

Следующим этапом станет исследование взаимосвязи между ожирением у детей и наличием у них компьютера и мобильного телефона.