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07:14 (мск), источник: Kazinform

Нуртас Адамбаев снимет комедию о женихе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный актер, шоумен, режиссер и продюсер Нуртас Адамбаев приступает к съемкам новой комедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Начинаем снимать новый фильм — романтическую семейную комедию “Жених на 5 дней”! Честно говоря, в планах была очередная драма, но, если зритель просит не забывать о комедиях, я отказать не могу. Пожелайте нам удачи, друзья! Надеюсь, что получится что-то интересное. В главных ролях: самая известная актриса КВН Гульнара Сильбаева и я…», — сообщил Адамбаев на своей странице в Facebook.

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