Нуртас Адамбаев снимет комедию о женихе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный актер, шоумен, режиссер и продюсер Нуртас Адамбаев приступает к съемкам новой комедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный актер, шоумен, режиссер и продюсер Нуртас Адамбаев приступает к съемкам новой комедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Начинаем снимать новый фильм — романтическую семейную комедию “Жених на 5 дней”! Честно говоря, в планах была очередная драма, но, если зритель просит не забывать о комедиях, я отказать не могу. Пожелайте нам удачи, друзья! Надеюсь, что получится