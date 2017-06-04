Нуртас Адамбаев снимет комедию о женихе

«Начинаем снимать новый фильм — романтическую семейную комедию “Жених на 5 дней”! Честно говоря, в планах была очередная драма, но, если зритель просит не забывать о комедиях, я отказать не могу. Пожелайте нам удачи, друзья! Надеюсь, что получится что-то интересное. В главных ролях: самая известная актриса КВН Гульнара Сильбаева и я…», — сообщил Адамбаев на своей странице в Facebook.