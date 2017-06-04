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07:51 (мск), источник: ТАСС

Небольшой дождь, порывистый ветер и до 17 градусов тепла ожидают в столичном регионе

В понедельник ночью будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе ветреную, умеренно теплую погоду с небольшим дождем.

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве составит 13−15 (градусов), по области — от 12 до 17 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо-западный и западный, 5−10 м/с, местами с порывами 12−17 м/с.

В понедельник ночью будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В столице столбики термометров покажут 6−8 градусов, по области — от 3 до 8.

Днем, согласно прогнозам, будет облачно, пройдет дождь. В Москве воздух прогреется до 15−17, а в Подмосковье — до 14−19 градусов. Ветер ожидается южной четверти, 5−10 м/с.

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