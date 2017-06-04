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07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

Астана получит свой Арбат, бесплатную йогу и ушу

Арбат, бесплатная йога и ушу появится в Астане, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Аким Астаны Асет Исекешев сообщил о реализации новых проектов.

«Акиматом проводится работа по развитию общественных пространств около набережной. Запускается проект пешеходной зоны типа Арбат»,­ — написал Исекешев на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, акимат Сарыаркинского района запустил бесплатные занятия по ушу.

«Под руководством Президента международного центра боевых искусств “Золотой дракон” основателя Школы восточных единоборств Тахира Фахрутдинова, который рассказал об основных элементах гимнастики по системе ушу, управления внутренней энергией и релаксации. Занятия по системе оздоровительной техники ушу проводятся еженедельно по средам, пятницам и воскресеньям с 19.00 в специально отведенной Зоне Ушу, расположенной между набережной и ЖК Гранд Алатау»,­ — добавил аким, отметив, что йога и ушу в сквере возле набережной будут проводиться бесплатно.

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