Туристы из Актау на сутки застряли в аэропорту Антальи

Рейс авиакомпании Sunday Airlines должен был вылететь из Антальи в Актау в 10:00 часов утра 3 июня. Но вылет откладывали каждый час, сообщает «Лада».

«Всё неорганизованно. Никто ничего не может объяснить. Сказали лишь, что будет несколько рейсов и все пассажиры прибудут до места назначения», — рассказал Алишер, родственник одного из пассажиров.

Пассажир застрявшего рейса Ольга сообщила, что сотрудники аэропорта сформировали одну группу из 140 человек, в которую вошли женщины и дети, Эта группа должна была вылететь в первую очередь в 20:00. Но рейс снова отложили.

«Многие скандалили, переживали, кому-то было плохо из-за того, что никто не проясняет ситуацию», — рассказала Ольга.

Пассажиры сообщили, что их накормили и разместили в гостинице.

Как сообщили в справочной службе аэропорта Актау, часть пассажиров уже вылетела сегодня в 6:45, они должны прибыть в 11:20. Другая часть ожидает рейса, который запланирован на 12:30. Причиной задержки рейса в аэропорту Актау назвали позднее прибытие самолёта.